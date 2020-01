Peter Koelewijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Peter Koelewijn is maandag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dat maakte de zanger, die een megahit had met Kom van dat dak af!, bekend in het radioprogramma De MAX!.

Het is woensdag precies zestig jaar geleden dat radiomaker Co de Kloet voor het eerst de single Kom van dat dak af! op de radio draaide. De respons van de luisteraars was overweldigend: het plaatje schoot in één keer naar de eerste plaats van de Nederlandse en Belgische hitlijsten en werd een klassieker.

Burgemeester Pieter Broertjes van de gemeente Hilversum spelde het lintje maandagmiddag op bij Koelewijn in de Wisseloord Studio’s in Hilversum. Koelewijn (79) treedt nog steeds sporadisch op.