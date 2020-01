PvdA-raadslid Rotterdam voor rechter om verzekeringsfraude

Het Rotterdamse gemeenteraadslid raadslid Kevin van Eikeren (PvdA) moet zich woensdag bij de rechter verantwoorden voor verzekeringsfraude. Het raadslid erkent in de periode vóór zijn lidmaatschap van de raad, van 2016 tot en met de zomer van 2018, enkele keren valse claims wegens diefstal te hebben ingediend.

Van Eikeren zegt maandagavond in samenspraak met de PvdA-fractie zijn politieke lot te zullen bespreken. Hij overweegt zijn zetel op te geven, maar wil daarover eerst zijn politieke geestverwanten in de raad raadplegen.

Fractievoorzitter Co Engberts bevestigt dat daarover fractieberaad wordt gevoerd en wil daarop niet vooruitlopen. “Ik ben zondagavond met de kwestie geconfronteerd en die is nieuw voor ons. Ik wil nu eerst het gesprek met hem en de fractie aangaan”, aldus Engberts. “Ik kan er nu nog niets over zeggen.”