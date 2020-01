‘Rustige reacties van klasgenoten van overleden jongen’

De meeste klasgenoten van de jongen die tijdens de jaarwisseling om het leven kwam, hebben maandag rustig gereageerd op het verdrietige nieuws. Dat zei directeur Petra Herbrink van de Parkschool in Arnhem, waar in de eerste ochtend na de vakantie werd stilgestaan bij het overlijden van de 4-jarige jongen en zijn vader.

“Het gaat goed met de kinderen”, aldus Herbrink. “De meesten reageren redelijk rustig. We weten als professionals dat reacties ook later nog kunnen komen. We houden overal rekening mee. De kinderen waar wel voorbereid door hun eigen ouders. Een enkel kind laat wel emoties zien, maar de meeste kinderen vooral in de hogere groepen, zijn vooral stil.”

Met een kringgesprek in de klassen hebben de kinderen gepraat over de dingen die de afgelopen dagen zijn gebeurd. In de klassen van de 4-jarige jongen en zijn 8-jarige zus, die bij de brand zwaar gewond raakte, waren de ouders daarbij uitgenodigd. Ouders van andere leerlingen konden terecht in een zaal van de school. “Na de gesprekken hebben de kinderen werkjes en berichtjes gemaakt voor Romy en haar broer.”