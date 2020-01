Waarschuwingsbrieven afgegeven bij bedrijven Amsterdam

Bij twee bedrijven in Amsterdam zijn zaterdag en maandag waarschuwingsbrieven afgegeven. De recherche heeft de brieven meegenomen in verband met het onderzoek naar bombrieven die de afgelopen dagen op verschillende adressen zijn aangetroffen, meldt de politie.

Zaterdag werd een waarschuwingsbrief afgeleverd bij een autobedrijf. Maandag werd een brief afgegeven bij een bedrijf in het centrum van de stad. De politie kan wegens het onderzoek niet meer informatie geven, zei een woordvoerder.

De afgelopen dagen zijn in totaal volgens de politie zes bombrieven aangetroffen: bij twee hotels en een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht, een autobedrijf en een tankstation in Rotterdam.

Wie de bom -en waarschuwingsbrieven heeft verstuurd, en wat het motief is, is nog niet bekend. De politie onderzoekt alle scenario’s, waaronder ook afpersing.

PostNL heeft voorzorgsmaatregelen getroffen om zijn medewerkers te beschermen tegen de bombrieven.