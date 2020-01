Excuses OM aan fotograaf om tappen en volgen

Het Openbaar Ministerie heeft toegegeven dat het in 2015 en 2016 een journalist heeft afgeluisterd en hem heeft gevolgd door een peilbaken onder zijn auto te plaatsen. De persfotograaf en -cameraman was niet op de hoogte van deze dwangmiddelen, die werden ingezet tijdens twee verschillende strafrechtelijke onderzoeken naar brandstichtingen. Het OM stelde dinsdag dat het fout zat en heeft hem excuses aangeboden.

Het gaat om de Rotterdamse freelancer Joey Bremer die onder meer werkt voor de NOS, Omroep Rijnmond en enkele kranten. In 2015 vonden politie en justitie dat Bremer erg snel aanwezig was bij branden rond Vlaardingen. Ze zagen hem als mogelijke brandstichter en zetten hem drie weken onder de tap. Het onderzoek leverde niets op.

Een jaar later plaatste het OM een peilbaken onder Bremers auto. In dit onderzoek was hij zelf geen verdachte maar hoopte de politie via hem de brandstichter in het vizier te krijgen. Ook dit onderzoek leidde nergens toe.

In 2018 had het OM ook al excuses aangeboden aan Bremer, omdat in dat jaar zijn verkeersgegevens waren gevorderd. Ook daar hadden het OM en de politie geen goede afweging gemaakt, lichtte persofficier Ernst Pols toe. Tijdens dat gesprek gaf de fotograaf aan dat er eerder ook al wat aan de hand moet zijn geweest.

Het OM heeft daarop meer onderzoek gedaan, aldus Pols, waardoor de twee zaken uit 2015 en 2016 aan het licht kwamen. Probleem was dat er niet veel was geregistreerd over de inzet. Om de zaken toch te reconstrueren, zijn er mensen geïnterviewd die toen betrokken waren bij deze onderzoeken.

Volgens Pols werd destijds niet gehandeld volgens de richtlijn omtrent de positie van journalisten. Die is in 2018 aangescherpt, toen ook de wet Bronbescherming in werking trad.

Bremer twittert dat hij blij is dat er eindelijk duidelijkheid is over het feit dat hij onterecht is afgeluisterd en gevolgd. Hij gaat ervan uit dat hij nu normaal zijn werk kan doen.