Koninklijke onderscheiding voor dertig brandweermannen

Dertig brandweermannen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester René Verhulst heeft hen op maandagavond 6 januari 2020 de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.

De uitreiking van de onderscheidingen gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie van de brandweer Gelderland-Midden in de brandweerkazerne in Ede.

René Verhulst sprak in de brandweerkazerne zijn grote waardering uit voor deze jarenlange inzet. De vrijwillige brandweermannen staan dag en nacht paraat voor de maatschappij en zijn actief in verschillende functies zoals brandwacht, hoofdbrandwacht, manschap, chauffeur, postcommandant, oefenleider, bevelvoerder, instructeur, onder-brandmeester en brandmeester.

Per brandweerpost ontvingen de volgende mannen een onderscheiding:

Ede-Centrum

J.C. Joes Anema, Remco Kampert, Peter Schut en Wouter Willigenburg

Ede-Stadspoort

C.C.A. Andre Hazeleger H.C, Harold van de Beek, en W.T.N.M. Wilbert Kusters

Post Bennekom

H.J. Henk Jansen

Post Lunteren

J.P.W. Peter van den Berg, K.C. Chris van den Heuvel en Jan Klop

Post Harskamp

Evert) van den Brink, Paul Hols,Jaap Brons, J.A. Jan van Omme, D.H. Dirk Pater, John Pol en W. Weiert Waaijenberg

Post Ederveen

Gerben van den Brink, Cees van den Dikkenberg, T.A. Anton Wagtho en J.W. Jan Willem Stomphorst

Post Otterlo

Jan van den Brink , G.J. Gerrit-Jan van Lagen en J.H. Arjan Methorst

Post De Valk

Geurt van Dam, M.J. Maas Jan Heij, Wim Heij, E.J. Evert Jan van Veldhuisen en Aart van Westerhuis

De dertig brandweermannen behoren tot de laatste groep die nog een lintje krijgt bij een dienstjubileum of afscheid na meer dan 20 jaar, want in 2020 treedt een beleidswijziging in werking, waardoor een lintje geen automatisme meer is.