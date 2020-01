Nederlander keek vorig jaar net zoveel tv als in 2018

De Nederlander keek in 2019 gemiddeld 156 minuten per dag televisie. Dat is net zoveel als een jaar eerder, blijkt uit het jaaroverzicht van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

In de top 25 van de meest bekeken programma’s staat de finale tussen de Verenigde Staten en Nederland van het wereldkampioenschap voetbal voor dames op 7 juli bovenaan met 5.48 miljoen kijkers. De Luizenmoeder van 10 februari staat op plek 2 met 5.10 miljoen kijkers. Op de derde plaats staat de halve finale tussen Nederland en Zweden van het wereldkampioenschap voor dames op 3 juli met 5.02 miljoen kijkers.

Ook de finale van het Eurovisie Songfestival (4,51 miljoen kijkers) eindigde hoog in de top 25.