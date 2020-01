Nederlandse filmsector geeft Verhoeven en Koolhoven oeuvreprijs

De Nederlandse bioscoopbranche heeft dinsdag regisseurs Paul Verhoeven en Martin Koolhoven in het zonnetje gezet. De twee filmmakers kregen de Zilveren Roos en het Zilveren Roosje, twee prijzen die jaarlijks worden uitgereikt aan een persoon of instelling die van grote betekenis is of is geweest voor de Nederlandse filmwereld.

De onderscheiding, die bestaat uit een beeldje en een geldbedrag, werd uitgereikt op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Nederlandse filmwereld in bioscoop Tuschinski in Amsterdam. Verhoeven was niet bij de uitreiking aanwezig; hij is in het buitenland om zijn nieuwe film Benedetta af te maken.

Koolhoven was wel present om het Zilveren Roosje aan te nemen. De maker van films als Brimstone en Oorlogswinter kreeg de prijs ook vanwege zijn filmavonden in bioscoop Eye en zijn programma op televisie waarin hij enthousiast zijn liefde voor het medium deelt.

De Zilveren Roos ging vorig jaar naar het vakblad Holland Film Nieuws voor zijn 25-jarig jubileum. De prijs is een initiatief van de Stichting Jan Nijland, vernoemd naar een bioscoopondernemer die in de jaren zeventig en tachtig lange tijd voorzitter van de Nederlandse Bioscoopbond was.