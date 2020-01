Bij het onderzoek naar een steekincident op zaterdag 21 december aan de Goudriaankade in Den Haag, waardoor een 20-jarige man om het leven kwam, heeft de recherche een 19-jarige man aangehouden. Hij verbleef in Rotterdam en is zondag opgepakt, meldde de politie dinsdag. De man wordt woensdag voorgeleid.

Op 21 december was al een 19-jarige man uit Den Haag aangehouden. Deze verdachte zit nog steeds vast.