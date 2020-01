De twee 15-jarige verdachten van de dodelijke steekpartij in Hoofddorp in december blijven nog zestig dagen vastzitten. De rechtbank in Haarlem heeft het voorarrest van de Hoofddorpse jongens verlengd.

Een 64-jarige inwoner van Hoofddorp kwam op 16 december om het leven toen hij ’s avonds tijdens het pinnen bij een geldautomaat werd aangevallen door twee personen.

Een 16-jarige jongen uit de Noord-Hollandse plaats wordt niet meer als verdachte gezien, meldt het Openbaar Ministerie.