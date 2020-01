VVD helpt Rotterdamse raad aan meerderheid vuurwerkverbod

Een meerderheid van de gemeenteraad in Rotterdam is voorstander van een vuurwerkverbod tijdens de volgende jaarwisseling. Dat laat de VVD dinsdag weten, die nu ook zegt voor een totaalverbod te zijn.

De partij is overstag vanwege de vele incidenten die tijdens oud en nieuw plaatsvinden. Volgens de VVD zijn eerdere pogingen om overlast tegen te gaan niet gelukt. Zo waren er deze jaarwisseling geen vuurwerkvrije zones in Rotterdam, maar in plaats daarvan een aantal vuurwerkzones.

De VVD pleit voor een algeheel verbod tot het kabinet maatregelen heeft genomen tegen knalvuurwerk en vuurpijlen. Fractievoorzitter Vincent Karremans zegt dat een voorwaarde wel is dat “een substantieel bedrag wordt vrijgemaakt voor de organisatie van professionele vuurwerkshows”. Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft dat volgens hem toegezegd.