‘Regioburgemeester’ Oost-Nederland klaar met vuurwerk

‘Regioburgemeester’ Hubert Bruls van Oost-Nederland vindt dat consumentenvuurwerk afgeschaft moet worden. Hij zei dat woensdag tijdens de presentatie van jaarcijfers van de politie en het Openbaar Ministerie in zijn regio.

Tijdens de jaarwisseling vielen in Arnhem twee doden na een brand in een flat, veroorzaakt door vuurwerk. In Zwolle werd op oudejaarsdag een verdachte van drugs- en wapenhandel op straat doodgeschoten. Verder werden hulpverleners in Ede belaagd door circa zeventig jongeren, zei politiechef Oscar Dros.

“Het is onverantwoordelijk dat 90 procent van de politiemacht in Oost-Nederland tijdens de jaarwisseling paraat moet staan. Voor mij is het klaar”, zei Bruls. Verbied je het vuurwerk, dan haal je de angel eruit, meent hij.