Verdachte moord Martin Kok opgepakt in Turijn

In de buurt van de Italiaanse stad Turijn is een 29-jarige Let opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op misdaadblogger Martin Kok. Deze Aleksejs Rustanovs hield zich volgens de Italiaanse zender Sky schuil in een hotel in San Mauro Torinese.

Opvallend is dat Rustanovs zich in het hotel had geregistreerd onder de naam Christopher Hughes. Die voortvluchtige Schot wordt eveneens verdacht van betrokkenheid bij de moord uit 2016. Hij zou zijn ingezet om Kok in de val te lokken in Laren. De oud-crimineel werd daar doodgeschoten bij een seksclub.

Rustanovs wordt volgens Italiaanse media beschouwd als de leider van een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugs- en wapenhandel.

De moord op Martin Kok is onderdeel van het liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is.