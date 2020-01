Verkoop nieuwe campers naar record in 2019

De verkoop van nieuwe kampeerwagens in Nederland is vorig jaar gestegen naar het hoogste niveau ooit. In totaal werden er 2074 stuks verkocht. Dat komt neer op een plus van 4,9 procent vergeleken met 2018, aldus cijfers van brancheorganisatie BOVAG.

Het is het zevende jaar op rij dat de verkoop van nieuwe campers toeneemt. Sinds 2013 is vrijwel sprake van een verdubbeling van de verkoop van nieuwe campers, aldus BOVAG. Daarnaast werden vorig jaar ook bijna 13.000 gebruikte campers verkocht, een toename van ruim 15 procent en een ruime verdubbeling ten opzichte van 2013.

Het aantal nieuw verkochte caravans in ons land bedroeg afgelopen jaar 7005 stuks. Dat is het hoogste verkoopniveau sinds 2012 en een toename van 5,8 procent ten opzichte van 2018. De afzet van tweedehands caravans was redelijk stabiel op meer dan 14.000 stuks.