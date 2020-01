Bar 0.020 is de eerste alcoholvrije bar van Nederland

Onlangs is de eerste alcoholvrije pop-up bar van Nederland geopend: Bar 0.020. Dit gebeurde in de binnenstad van Amsterdam. Het doel van de bar is om mensen op een positieve en gezellige manier Dry January door te laten komen, aldus initiatiefnemers Mariska Leising en Niels Krommenhoek. Mariska: “Het zou mooi zijn als mensen bewuster gaan drinken.”

Het idee voor een alcoholvrije bar ontstond afgelopen zomer toen Mariska en haar partner Niels Krommenhoek een alcoholvrije maand hadden ingelast, iets wat ze wel vaker doen. “We zijn vaak druk met onze bedrijven, waardoor we af en toe een alcoholvrije week of maand inplannen. Afgelopen zomer zaten we op een terras met vrienden en dan krijg je toch reacties als: wat een onzin, één biertje maakt toch niet uit. Veel mensen reageren als je zegt dat je niet drinkt.”

De gezelligheid van een kroeg

Wat als er een plek zou zijn waar je niet in de verleiding komt om alcohol te drinken, maar waar je wel de gezelligheid van een club of kroeg hebt? Zo gezegd, zo gedaan. Mariska en Niels waren eigenlijk van plan om te gaan reizen in januari, maar zeven weken geleden realiseerde ze zich dat januari de beste maand is om een alcoholvrije bar te openen. “We konden voor een maand een bar in Amsterdam huren aan de Nieuwezijds Kolk. De eigenaar was heel enthousiast over ons idee.”

Bar 0.020 is van zondag tot en met donderdag open en heeft een rijkgevulde kaart met alcoholvrije dranken. Daarnaast heeft de bar een partnership met muzikanten en artiesten. Zo draait er op vrijdag altijd een DJ, zodat je dansend het weekend in kan gaan. Op de zaterdagen worden er proeverijen georganiseerd door alcoholvrije dranken en bierbrouwerijen (o.a. Lowlander en Jopen Bier). En op de zondagen wordt de bar een groot spelletjescafé met een entertainmentteam.

De reacties zijn positief, aldus Mariska, omdat het iets nieuws is. “Er komen ook veel zwangere vrouwen op af, omdat ze het leuk vinden dat ze hier andere drankjes kunnen drinken. We hebben echt een grote kaart met alcoholvrije dranken. Een normale bar heeft meestal een beperkt aantal alcoholvrije dranken. Daarbij is dry january heel populair dit jaar. Mensen worden steeds bewuster over alcohol en zijn steeds meer bezig met hun gezondheid.”

Uitdaging om niet te drinken

Waarom kiezen ze ervoor om einde van de maand wel alcohol te schenken tijdens het eindfeest? “Ik zie dat het voor veel mensen best een uitdaging is om niet te drinken. Daarom dachten we: we gaan ze helpen door een feest te organiseren waar zowel alcohol is als andere alcoholvrije dranken. Het is wel zo dat als mensen een maand geen alcohol drinken, ze daarna bewuster omgaan met alcohol. Dat is ook mijn eigen ervaring. Er zijn steeds meer alcoholvrije alternatieven. Niels en ik zijn nogal van het vieren en inmiddels grijpen we steeds vaker naar een alcoholvrij alternatief. Als mensen door ons initiatief bewuster gaan drinken en vaker voor een alternatief kiezen, dan zou dat mooi zijn.”

En of het dan wel gezellig is, zo zonder alcohol? Die vraag krijgt Mariska regelmatig. “Kom gewoon langs, zeg ik dan, dan kan je het zelf ervaren.” Inmiddels zijn ze stiekem voorzichtig aan het nadenken of ze ermee doorgaan en of ze gaan uitbreiden naar andere steden.” Een eigen plek hadden ze niet voor ogen, maar gezien het grote succes, komt dat er misschien wel van.