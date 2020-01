Kies jij in 2020 voor een uitvaartverzekering?

Het is niet een onderwerp waar we veel over nadenken, laat staan over praten, maar wist je dat de kosten van een uitvaart al snel tussen de 6.500,- en 11.000,- euro liggen? Veel mensen hebben zo’n bedrag niet op de plank liggen. Je kan ervoor kiezen om een uitvaartverzekering af te sluiten, die overigens in Nederland niet verplicht is. Waarom is dit een verstandige keuze in 2020?

Een groot deel van de Nederlanders beschikt over een uitvaartverzekering, namelijk zo’n zeventig procent. Dit betekent dat er genoeg mensen zijn die (nog) niet over zo’n verzekering beschikken. Veel mensen zien het belang er niet van in, vaak omdat ze zichzelf te jong vinden en/of nog niet met de dood bezig zijn. Dat is begrijpelijk. Hoe fijn zou het echter voor jezelf en je omgeving zijn als je je zaken op orde hebt rondom je eigen dood, uitvaart en wensen, óók als je nog niet op leeftijd bent?

Voordelen uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering zorg je er allereerst voor dat nabestaanden niet voor de kosten van jouw uitvaart moeten opdraaien. Voor een uitvaartverzekering betaal je de rest van je leven een afgesproken premie. Deze premie is hoger naarmate je ouder bent. Als iemand komt te overlijden, wordt er een bepaald (ook afgesproken) bedrag uitgekeerd. Het kan zijn dat iemand voldoende spaargeld heeft voor een uitvaart, maar weet wel dat spaarrekeningen en bankrekeningen worden geblokkeerd op het moment dat iemand overlijdt. Als er niets afgesproken is, kan het even duren voordat er toegang wordt gegeven tot dergelijke rekeningen. Dan moet het geld voor een uitvaart alsnog voorgeschoten worden.

Naast het feit dat een uitvaartverzekering alle kosten van een begrafenis of crematie dekt, kunnen in een vroeg stadium eventuele wensen worden vastgelegd. Hierdoor kan een uitvaart naar de wensen van de overledene worden uitgevoerd. Als je ervoor kiest om een uitvaartverzekering te nemen, word je als het ware uitgenodigd om even stil te staan bij je eigen uitvaart en wat je graag zou willen. Dit is uiteraard niet verplicht. Als je van plan bent om dit jaar een uitvaartverzekering af te sluiten, is het belangrijk om de verschillende verzekeringen te vergelijken, bijvoorbeeld via UitvaartverzekeringExpert.nl.

Vier soorten uitvaartverzekeringen

In Nederland kun je kiezen uit vier soorten uitvaartverzekeringen, waarvan de kapitaalverzekering het meest wordt gekozen. Dit is een verzekering die ervoor zorgt dat het uitgegeven bedrag alleen kan worden uitgegeven aan een uitvaart. Nabestaanden kunnen zelf een uitvaartverzorger kiezen. Je kan ook kiezen voor een naturaverzekering, waarbij je geen geld ontvangt, maar een basispakket met benodigdheden voor een uitvaart. Deze verzekering sluit je af bij een verzekeraar die ook de uitvaart verzorgt. Verder heb je nog de sommenpolis, waarbij nabestaanden een bedrag krijgen waarmee ze zelf kunnen bepalen wat ze ermee doen en de combinatie-uitvaartpolis. Dit is een combinatie van een naturaverzekering en een kapitaalverzekering. Met deze verzekering heb je net wat meer geld om uit te geven, bijvoorbeeld als er extra of bijzondere wensen zijn.