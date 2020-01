‘Laat scholen verplicht samenwerken’

Schoolbesturen moeten verplicht gaan samenwerken om het lerarentekort het hoofd te bieden. Dat zegt waarnemend voorzitter Jan de Vries van CNV Onderwijs in De Telegraaf.

Volgens De Vries zijn sommige scholen door teruglopende leerlingenaantallen genoodzaakt leraren te ontslaan, terwijl andere scholen in de omgeving juist staan te springen om docenten. “We moeten voorkomen dat deze leerkrachten in de WW terechtkomen of voor een ander beroep kiezen”, stelt de CNV-voorman in het interview.

De Vries roept ministers Van Engelshoven en Slob (Onderwijs) daarom op in te grijpen en verplicht afspraken te laten maken over de begeleiding van leerkrachten van “werk naar werk”. De maatregelen moeten ook voorkomen dat er onbedoelde concurrentie tussen scholen ontstaat. Dat is volgens de De Vries nu het geval, omdat vanwege de tekorten zzp’ers voor de klas worden gezet die duurder zijn dan reguliere leerkrachten.