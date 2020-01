OM vervolgt lid arrestatieteam om ongewild schot

Justitie vervolgt een lid van een arrestatieteam dat bij een aanhouding in Sittard in april 2019 een man neerschoot. De medewerker van de marechaussee greep terecht naar zijn wapen, maar handelde vervolgens onzorgvuldig waardoor hij ongewild een schot loste, zo bevestigt het Openbaar Ministerie Oost-Nederland berichtgeving van De Limburger.

De aangehouden man raakte gewond. Het OM wil dat de rechtbank beoordeelt of de marechaussee “een strafrechtelijk verwijt” gemaakt kan worden. De zaak moet voorkomen bij de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem. Wanneer is nog niet bekend.