Ook in 2020 verovert fleet management de Nederlandse zakenwereld

De term fleet management duikt steeds vaker op in de zakenwereld. Fleet management is het beheer van de voertuigen binnen een bedrijfsvloot, waardoor bedrijven hun voertuigen realtime kunnen volgen en traceren. Voor bedrijven is hier veel voordeel uit te halen, zowel op financieel gebied als op het gebied van dataverzameling. Een van de bedrijven die software levert om fleet management uit te voeren is Webfleet Solutions, dat voorheen TomTom Telematics heette.

Fleet management biedt een reeks aan mogelijkheden en systemen waarmee voertuigen die zakelijk worden ingezet beter gevolgd en getraceerd kunnen worden. Hierdoor kan je als ondernemer beschikken over een behoorlijke hoeveelheid data, waardoor je efficiënter te werk kan gaan. Dit zorgt ervoor dat er veel kosten bespaard kunnen worden. Maar ook voor klanten biedt fleet management veel voordelen, want er kan een betere service geboden worden. Hierbij valt te denken aan het doorgeven van exacte levertijden.

Real time inzicht

Met behulp van de tools voor fleet management heb je als bedrijf altijd real time inzicht in de situatie. Dit is extra fijn bij onvoorziene omstandigheden, zoals een noodgeval. Het is namelijk meteen duidelijk welk voertuig zich waar bevindt en wie dus in de buurt is en makkelijke te benaderen is. Onvoorziene omstandigheden zijn hierdoor veel sneller en makkelijker op te lossen. Je hoeft niet langer met alle bedrijfswagens contact op te nemen, want je kan zelf zien waar alle voertuigen zijn.

De applicaties voor fleet management zijn ook te koppelen aan andere systemen, zoals navigatie. Zo krijg je meer inzicht in wat de optimale routes zijn in het geval van files of wegwerkzaamheden. Ook is het mogelijk om te communiceren met de bestuurder van de bedrijfswagen.

Webfleet Solutions

Het is alweer twintig jaar geleden dat Webfleet Solutions hun fleet management vanuit hun oorspronkelijke kantoor in Leipzig introduceerden. Het bedrijf liep voorop met het gebruik van cloud- en internettechnologie om bedrijven te helpen hun productiviteit te verhogen en hun kosten te verlagen. In 2005 werd het bedrijf overgenomen door TomTom, die voor een revolutie in de navigatie zorgde. Hierdoor kon Webfleet Solutions zich internationaal profileren. Anno 2020 bedienen ze 50.000 klanten met voertuigen die in 60 landen over de hele wereld rijden.

Verder innoveren

De naamswijziging heeft geen gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken. Webfleet Solutions blijft toonaangevende producten en diensten leveren, waaronder WEBFLEET, NEXTFLEET, LINK-systemen en PRO Driver Terminals. Ook zullen ze gebruik blijven maken van de bekroonde TomTom Traffic en – kaarten. Met de ondersteuning van Bridgestone EMEA, die in april 2019 de officiële eigenaar werd, is het mogelijk voor Webfleet Solutions om te blijven innoveren en nog verder uit te breiden.

Die uitbreiding vindt nu al plaats, door het toevoegen van krachtigere functies waardoor klanten nog meer inzicht krijgen in en controle hebben over hun activiteiten, zoals orderoptimalisatie, IT-integratie, cameraservices, connected banden en nog veel meer. Hoewel bedrijven weten dat hun voertuigen en bestuurders veel gegevens genereren, kunnen ze alleen door de verschillende gegevenspunten met elkaar te verbinden de waardevolle inzichten krijgen die toegevoegde waarde bieden.