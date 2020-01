Plofkraak op geldautomaat in Amersfoort

Aan het Pieter Stastokerf in Amersfoort heeft in de nacht van woensdag op donderdag rond 3.30 uur een plofkraak plaatsgevonden op een pinautomaat. De politie heeft het terrein rond de automaat afgezet voor onderzoek.

De ruiten van meerdere winkels in de buurt zijn gesneuveld door de explosie die gepaard ging met de plofkraak. Volgens een politiewoordvoerder zijn een aantal woningen boven de geldautomaat uit voorzorg ontruimd. Het is niet duidelijk of er geld is buitgemaakt en hoe de kraak precies plaatsvond.