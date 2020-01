De nominaties voor de Vrouw in de Media awards 2019 zijn bekend

De nominaties voor de Vrouw in de Media Award 2019, de aanmoedigingsprijs You Go Girl en van de twaalf regionale media-awards zijn bekend. Deze awards zijn een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en sprekersbureau ZijSpreekt. Op voordracht van journalisten en voordrachten door het publiek zijn 136 vrouwelijke deskundigen geselecteerd die in aanmerking komen voor één van de 14 prijzen. Er kan gestemd worden tot en met donderdag 30 januari op www.vrouwindemedia.nl.

Voor de nominaties van de VIDM-award is gekeken naar hun opvallende aanwezigheid in de landelijke media. En voor de regionale awards vooral naar aandacht in de regionale media. Tevens heeft een jury van journalisten de nominaties voor de YGG-award gekozen.

De stemsite is geopend. Het publiek kan stemmen op de genomineerden en aangeven wie zij zien als de deskundige die zich het best heeft geprofileerd in de media.

Genomineerd voor de landelijke Vrouw in de Media Award 2019 zijn (in alfabethische volgorde):

Iva Bicanic, initiatiefnemer en landelijk coördinator Centrum Seksueel Geweld

Janice Deul, lifestyle journalist, fashion-/ cultuuractivist en oprichter van het inspiratieplatform Diversity Rules

Natacha Harlequin, strafrechtadvocaat (Taekema Harlequin Advocaten) en winnaar vijfde Cicero Jaarprijs 2018 en Legal Woman of the Year 2019

Mary-Jo de Leeuw, cybersecurity expert en executive director Platform Internet of Toy

Rahma El Mouden, oprichter schoonmaakimperium MAS en schrijver van haar biografie Rahma, de weg naar mijn vrijheid

Rajae El Mouhandiz, zangeres, film- en theatermaker (Thuis Ontheemd) en initiatiefnemer Modest Fashion expositie

Devika Partiman, sociaal ondernemer en activist, initiatiefnemer Stem op een vrouw

Estavana Polman, handbalster, schreef met de Nederlandse handbalvrouwen geschiedenis door wereldkampioen te worden

Janka Stoker, hoogleraar leiderschap en organisatieverandering / directeur van het leiderschapsinstituut In the Lead

Julia Wouters, politicoloog/communicatieadviseur en auteur van De Zijkant van de Macht

De Vrouw in de Media Award wordt voor de elfde keer uitgereikt. Eerder ging de prijs naar Neelie Kroes (2009), Femke Halsema (2010), Petra Stienen (2011), Tineke Ceelen (2012), Anky van Grunsven (2013), Wanda de Kanter (2014 en 2015), Dafne Schippers (2016), Annemarie Heite (2017) en Janneke Wittekoek (2018).

You Go Girl Award

De You Go Girl Award is een aanmoedigingsprijs voor vrouwelijke deskundigen die het afgelopen jaar meer zichtbaar zijn geweest in de media. Tot 22 december jl. konden er deskundigen worden aangemeld. Uit de vele voordrachten heeft de jury zes vrouwelijke deskundigen geselecteerd. De jury bestaande uit Marianne Verhoeven (hoofdredacteur maandblad Opzij en voorzitter van de jury), Ann-Lynn Hamelink (eindredacteur/presentatrice RTL-Z) en Maria Punch (stemcoach, presentatietrainer BNR-radio), nomineert voor deze aanmoedigingsprijs:

Heleen Lansink: Melkveehouder die in deze roerige tijden de verbinding wil aangaan.

Romée Snijders en Veerle Smit: Geneeskundige studenten die alle medische studiestof bundelden in een lijvig boekwerk Compendium Geneeskunde (1800 pagina’s).

Stella de Swart: Ervaringsdeskundige Armoede en schulden en schrijft een boek hierover.

Claartje Vinkenburg: Adviseur diversiteit in loopbanen, mengt zich in het maatschappelijke debat over stereotypering en de positie van vrouwen (en mannen) op de arbeidsmarkt.

Nadï van de Watering: Initiatiefnemer #eenzame jongeren en #maatjegezocht waarmee ze aandacht vraagt voor eenzaamheid onder jongeren.

Nilab Yonousi: Sociaal ondernemer en influencer. Adviseert over diversiteit en inclusie (boeien & binden van talent), ondernemerschap en social impact. Ze is de jongste en enige met een etnische achtergrond ambassadeur van het Erasmus Centre for Entrepreneurship.

Naast de landelijke Vrouw in de Media Award en de You Go Girl Award zal er dit jaar voor de vierde keer een Vrouw in de Media winnares per provincie zijn. De zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen is immers net zo belangrijk in de lokale regionale media. Ook deze deskundigen zijn gekozen op voordracht van journalisten, actief in de regionale media.

Wie krijgen de Vrouw in de Media Awards 2019?

Stem op de landelijke en de regionale awards via www.vrouwindemedia.nl en laat ook anderen weten dat zij hun stem kunnen uitbrengen op de meest geprofileerde vrouw in het nieuws. Op woensdagmiddag 12 februari worden de landelijke awards bekendgemaakt tijdens een feestelijk Vrouw in de Media event in Instituut Beeld en Geluid in Hilversum om 15.30 uur. Directeur DCE van het ministerie OCW, Jacqueline Prins zal de landelijke Award-winnares bekendmaken. Reserveer deze datum. Binnenkort meer over het programma en aanmelding. De prijzen zijn beelden gemaakt door kunstenares Ellen Buchwaldt.