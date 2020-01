Duncan Laurence blij met keuze voor Jeangu Macrooy

Duncan Laurence is enthousiast over de keuze om Jeangu Macrooy dit jaar naar het Eurovisiesongfestival te sturen. De winnaar van vorig jaar kent de soulzanger en houdt van zijn muziek. “Dit is een goede keuze.”

“Ik zie hem als een hele goede artiest”, zei Duncan vrijdagavond bij de uitreiking van de Top 40 Awards tegen het ANP.

Volgens Laurence is Macrooy een muzikant in hart en nieren. “Maar uiteindelijk draait het om de song. Dus dat is nog best wel spannend. Ik kijk er heel erg naar uit om zijn song te gaan horen. Hij heeft super veel soul en hij weet echt wat hij wil en wat hij doet. Een heel eigen stijl.”

Jeangu stapt in mei in de voetsporen van Laurence. Hij mag Nederland in eigen land (Rotterdam) vertegenwoordigen. De soulzanger zei al dat hij net als zijn voorganger voor de winst gaat.