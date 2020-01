‘Geen strafbaar feit’ bij verdacht pakket Leeuwarden

Een man die donderdag was opgepakt na de vondst van een jerrycan met benzine in een trein in Leeuwarden, is vrijgelaten. De 68-jarige man uit Stavoren had “geen verkeerde intenties” en dus was er geen sprake van een strafbaar feit. Daarom wordt hij niet meer als verdachte beschouwd.

De politie bevestigt dat na een bericht van de regionale zender Omrop Fryslân. Familieleden van de man zeggen tegen de omroep dat hij in de war is na een recente hersenbloeding. De politie doet daarover geen mededelingen.

Na de vondst van het verdachte pakket werd station Leeuwarden ontruimd. Het treinverkeer van en naar de Friese hoofdstad lag urenlang stil. “Je maakt een inschatting op basis van wat je hoort en ziet. In een gebied waar veel mensen bij elkaar komen, staat veiligheid voorop”, legt de politie uit.