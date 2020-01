Homo- en biseksuele jongeren dubbel zo vaak online lastiggevallen

Homo- en biseksuele jongeren worden twee keer vaker online gepest, gestalkt of bedreigd dan heteroseksuele leeftijdsgenoten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek onder jongeren van 12- tot 25-jarigen.

In 2018 werden 140.000 jongeren online lastiggevallen. Een op de twintig heteroseksuele jongeren had hier last van, tegenover ruim twee op de twintig homo- en biseksuele leeftijdsgenoten. De laatstgenoemde groep heeft vooral meer te maken met seksueel getinte incidenten.

Jongeren voelen zich vaak emotioneel beschadigd als ze online zijn lastig gevallen. Grofweg de helft van de slachtoffers denkt er regelmatig aan terug, is er boos over of slaapt slecht. Toch vinden ze meestal niet dat ze slachtoffer zijn van een misdrijf, aldus de onderzoekers. Een op de twintig slachtoffers deed aangifte bij de politie.

Meisjes hebben overigens vaker dan jongens last van vervelend gedrag op internet. Zij hebben meer te maken met online stalking, roddels, of pestgedrag. Ook gaat het bij meisjes vaker om seksueel getinte incidenten.