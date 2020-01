Jeangu Macrooy houdt publiek spiegel voor

Jeangu Macrooy staat aan de vooravond van het grootste avontuur van zijn nog jonge carrière: namens Nederland meedoen aan het Eurovisiesongfestival.

De soulzanger groeide op in Suriname waar hij in 1993 werd geboren in Paramaribo. Zijn eerste stappen op muzikaal gebied zette hij met tweelingbroer Xillan, maar Jeangu wilde meer waarna hij besloot om naar Nederland te gaan. Een stap die hij moest maken, zo vertelde de zanger in 2018 aan Trouw. Bang dat hij zou kunnen falen, was hij niet. “Ik geloof dat het zo heeft moeten gaan.”

In Enschede begon Jeangu aan een studie aan het conservatorium in Enschede. Vanaf dan gaat het snel. Jeangu ontmoette producer en componist Perquisite die hem onderbracht bij zijn label Unexpected Records. In 2016 verscheen Jeangu’s debuut-EP Brave Enough. Een jaar later volgde het debuutalbum High On You. Edison-nominaties volgen en optredens op de grootste festivals van Nederland.

Dankzij veelvuldige optredens in De Wereld Draait Door en zijn rol als Judas in The Passion in 2018 speelde Jeangu zich bij een nog breder publiek in de kijker. Zijn tweede album Horizon verscheen in het voorjaar van 2019.

Zijn doel als zanger is om een echt en eerlijk verhaal te vertellen. “Ik vind dat het de rol van een artiest is, om, als je iets voelt, daar iets mee te doen”, stelde Jeangu in 2018. “Je kunt als artiest de maatschappij een spiegel voorhouden. Je hoeft als artiest geen oplossingen te bieden – ik wil niet vertellen hoe het zou moeten zijn. Maar ik wil vragen kunnen stellen waarmee ik hopelijk mensen aan het denken zet.”