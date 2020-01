Kabinet moet van CDA ingrijpen in woningcrisis

Het kabinet moet ingrijpen om de woningcrisis het hoofd te bieden en woningbouwlocaties gaan aanwijzen. Dat zegt CDA-Kamerlid Erik Ronnes in De Telegraaf.

Het CDA-Kamerlid komt hiermee nadat voorzitter Onno Hoes van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) deze week had gezegd dat een dwingende hand vanuit Den Haag broodnodig is om de huidige woningnood het hoofd te bieden. De huizenmarkt zit volgens Hoes nu “helemaal vast”. Nieuwbouw is peperduur, er is steeds minder keuze uit bestaande woningen en woningprijzen lopen sinds het vierde kwartaal weer snel op.

Volgens Ronnes breekt nood wet. Lokale overheden, die in principe bepalen waar en hoeveel woningen er mogen komen, maken onvoldoende snelheid, vindt het Kamerlid. Minister Stientje van Veldhoven (Wonen) moet op plekken waar gemeenten en provincies te veel treuzelen de regie pakken en opleggen dat er huizen komen, vindt de CDA’er: “Zo’n aanwijzing kan pas als de nood heel hoog is. Dat punt hebben we nu echt wel bereikt.”