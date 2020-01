Lichaam vermiste Nederlander in Antwerpen gevonden

Het lichaam van de sinds 8 december vermiste Nederlander Max Meijer is gevonden. De politie heeft het lichaam van de 23-man uit Ossendrecht (Noord-Brabant) uit de Royerssluis in Antwerpen gehaald, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Meijer verdween na een avondje stappen in de havenstad. Er zijn volgens het parket geen aanwijzingen van kwade opzet.

Meijer was na het uitgaan in de vroege uren nog een broodje gaan eten met een vriend. Camerabeelden hebben vastgelegd dat hij rond 05.45 uur alleen op een brug liep. Sindsdien ontbrak elk spoor. Zoekacties in onder meer de haven met duikers leverden niets op.

De Belgische politie riep in een tv-programma vorige maand getuigen op zich te melden. Het parket doet echter geen verdere mededelingen over de zaak. Het onderzoek loopt verder.