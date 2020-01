Londen weer populairste bestemming vanaf Eindhoven Airport

Een afstand van ‘maar’ 400 kilometer en slechts een uurtje vliegen: Londen is wederom de populairste bestemming vanaf Eindhoven Airport. Niet verrassend, want in 2018 spande de Britse hoofdstad ook al de kroon. Bijzonder is wel dat het aantal passagiers van Eindhoven naar deze wereldstad maar liefst met 22 procent is gegroeid ten opzichte van 2018.

Het grootste deel van de reizigers, 60 procent, bezoekt de stad voor de lol, ruim een kwart reist voor werk en de overige kleine 20 procent gaat naar Londen voor familie of vrienden, blijkt uit een onderzoek van de luchthaven zelf.

Op de tweede plek komt Boedapest, vorig jaar trok deze stad 11 procent meer passagiers vanaf Eindhoven Airport dan in 2018. Een nieuwe bestemming in het top-10 lijstje is de Poolse stad Krakau. Naar die bestemming steeg het aantal vluchten in het afgelopen jaar met 74 procent.

In de top tien van populairste bestemmingen vanaf Eindhoven Airport worden Londen en Boedapest gevolgd door Malaga, Alicante, Faro, Valencia, Lissabon, Krakau, Ibiza en Palma.