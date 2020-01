Politie registreerde ruim 9300 incidenten tijdens jaarwisseling

Tijdens deze jaarwisseling heeft de politie ruim 9300 incidenten geregistreerd. Dat zijn er bijna 400 meer dan de vorige oud en nieuw. Wel waren er iets minder aanhoudingen: 309 tegen 300 bij de vorige jaarwisseling.

Op beide vlakken is over langere tijd gemeten een daling te zien. In 2014-2015 waren er bij de jaarwisseling ruim 12.000 incidenten en rond de 640 aanhoudingen. Die aantallen lopen met het jaar terug.

Overigens zeggen de commandanten dat de cijfers geen getrouwe afspiegeling zijn: in werkelijkheid ligt het aantal incidenten hoger. Ze verklaren dat doordat veel agenten geen aangifte doe van kleinere incidenten tijdens de jaarwisseling, omdat ze vinden”dat het erbij hoort”.