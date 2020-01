50-jarige Vakantiebeurs nog springlevend

Zelfs in tijden waar reizen massaal via het internet worden geboekt, blijft de Vakantiebeurs een publiekstrekker. Het evenement dat altijd midden januari op de agenda staat, trekt jaarlijks ruim 100.000 bezoekers naar de Utrechtse Jaarbeurs. En dat is best een prestatie voor een beurs die in 2020 vijftig jaar bestaat bestaat, vindt beursmanager Bart Meijer van de Vakantiebeurs. Dit jaar vindt die plaats van 16 tot en met 19 januari.

Waar grote tentoonstellingen als de AutoRai al jaren zijn verdwenen, blijft de Vakantiebeurs voor veel mensen een nuttige en prettige bron van inspiratie, zo stelt hij. De beurs begon in 1970, destijds niet veel meer dan een verzameling standjes met folderrekken waar bestemmingen als Frankrijk en Spanje als bijzonder exotisch golden, schetst Meijer. “Sportvisserij Nederland was bijvoorbeeld een van de exposanten in 1970.”

Met de opkomst van het massatoerisme in de jaren tachtig groeide de Vakantiebeurs explosief om vervolgens door de opkomst van het internet weer te krimpen. “De hoge bezoekersaantallen bewijzen dat de beurs in moderne vorm nog altijd bijzonder relevant is. Voor veel mensen is een bezoek een dag zomervakantie in de winter.”

De folders zijn er nog steeds, maar standaardstands zijn verdwenen. Exposanten zetten veel meer in op interactie. Bij de Vakantiebeurs moet het voelen alsof je op vakantie bent, zegt Meijer. “Beleving. Daar draait het om. Een dagje uit voor het hele gezin. Zo zijn er achttien theaters met tientallen optredens, twintig eetpleinen en themaroutes voor kinderen. Ook kun je de hoogte in op een klimmuur en kun je leren zeilen.

In totaal zijn er dit jaar 124 bestemmingen vertegenwoordigd. Enerzijds zijn dat bekende landen als Griekenland en Kroatië, anderzijds zijn er minder voor de hand liggende bestemmingen. “Denk aan Georgië of Colombia, populair geworden door Wie is de Mol. Maar ook ook een land als Namibië in Afrika is met een grote stand aanwezig.”

Dat de beurs ook in e-commercetijdperk populair blijft, verbaast Meijer niet. “Op het internet zie je soms door de bomen het bos niet meer. De Vakantiebeurs geeft objectieve én commerciële informatie. Het wordt voor de bezoekers al gefilterd. Op de beurs word je echt verrast. Livecontact wordt weer steeds belangrijker bij het boeken of het oriënteren op reizen. Niet voor niets zie je het aantal reisadviseurs dat bij de mensen thuis komt explosief groeien.”