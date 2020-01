Jinek blijft Op1 voor het eerst voor

Jinek heeft vrijdagavond de strijd om de kijker nipt gewonnen. Voor het eerst sinds de start van haar talkshow op RTL 4 wist ze meer kijkers aan zich te binden dan concurrent Op1 op NPO 1.

Naar Jinek keken 1.032.000 mensen, Op1 moest het op hetzelfde moment doen met iets minder kijkers. Voor het vijfde presentatieduo Hugo Logtenberg en Sophie Hilbrand bleven 1.010.000 mensen thuis, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Jinek profiteerde mogelijk van The Voice of Holland, dat voorafgaand aan haar talkshow werd uitgezonden. Naar de zangshow keken bijna 1,8 miljoen mensen, goed voor een tweede plek in de kijkcijferlijst. Het best bekeken programma van de avond is het NOS Journaal van 20.00 uur met ruim 1,9 miljoen belangstellenden. Flikken Maastricht (ruim 1,4 miljoen kijkers) maakt de top drie compleet.