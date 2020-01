Bij een ongeluk met meerdere voertuigen op de A1 bij Hengelo is zondagochtend een dode gevallen. Vijf gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De A1 is tussen de A35 en afslag Borne/Hengelo in beide richtingen dicht. Er zijn diverse hulpdiensten op het ongeluk afgekomen. Ook is er een traumahelikopter ingezet.

De politie doet onderzoek.