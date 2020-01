Man (23) aangehouden voor doorrijden na ongeluk in Rotterdam

Een 23-jarige Rotterdammer is zondagochtend aangehouden voor het mogelijk doorrijden met zijn auto na het veroorzaken van een ongeluk. Een 32-jarige vrouw werd zaterdag op de Mathenesserlaan geschept door een auto en raakte daarbij ernstig gewond.

De bestuurder reed na het ongeluk door in een kleine grijze auto. Dit voertuig, dat onder meer schade had aan de voorruit en koplamp, werd zaterdagmiddag na een tip door de politie aangetroffen in de Veelzigtstraat in Rotterdam en voor onderzoek in beslag genomen. Het verdere onderzoek leidde volgens de politie naar de man. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van het verkeersongeluk met zwaar lichamelijk letsel als gevolg. De vrouw ligt nog steeds in het ziekenhuis.