Acht restaurants scoren een eerste Michelinster

Acht restaurants in ons land hebben een eerste Michelinster bemachtigd. Dat bleek maandag bij de presentatie van de nieuwe Michelingids in Amsterdam. Dit jaar komen er geen restaurants met een tweede of derde ster bij, maakte de Franse bandenfabrikant bekend.

De restaurants met twee Michelinsterren behouden deze. Dat zijn er op dit moment zeventien. Ook de twee driesterrenrestaurants, De Librije in Zwolle (Overijssel) en Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen behouden de maximale onderscheiding. Tot vorig jaar was er nog een derde driesterrenrestaurant, maar De Leest in Vaassen sloot onlangs de deuren.

Het eerste exemplaar van de gids werd in het DeLaMar Theater in ontvangst genomen door de weduwe en dochter van topkok Lucas Rive, die op eerste kerstdag stierf na een kort ziekbed. Er was een kort eerbetoon aan de chefkok, die onder meer werkte bij sterrenrestaurant De Bokkendoorns in Overveen en sinds 2013 zijn eigen restaurant met Michelinster runde in Hoorn. De aanwezigen gaven een staande ovatie voor Rive.

Michelin reikte dit jaar voor het eerst drie prijzen uit. Nieuw is de Young Chef Award voor de 23-jarige Cas Pikaar van restaurant Doyy in Eindhoven. Voor het eerst was er ook de Service Award, die Michelin in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland toekende aan Peter Bruins van restaurant Bokkedoorns in Overveen. De beste sommelier van het jaar is Koen van der Plas van Kasteel Heemstede in Houten.