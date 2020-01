Algemeen deken advocatenorde treedt per direct terug

De algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten, Johan Rijlaarsdam, heeft per direct zijn werkzaamheden neergelegd. Hij doet dit om persoonlijke redenen, zo is maandag bekendgemaakt door de beroepsorganisatie. Wat deze redenen zijn, is niet benoemd.

Waarnemend deken Frans Kn├╝ppe neemt zijn taken voorlopig waar. Rijlaarsdam was vanaf 1 januari 2018 lid van de algemene raad, januari vorig jaar werd hij algemeen deken. “De algemene raad is Johan Rijlaarsdam zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de Nederlandse orde van advocaten”, staat in de schriftelijke mededeling.