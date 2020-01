Beeld en Geluid herdenkt Aart Staartjes

Interactief museum Beeld en Geluid in Hilversum staat komende week stil bij de dood van Aart Staartjes. De acteur overleed zondag op 81-jarige leeftijd aan de gevolgen van een verkeersongeval.

In de Theaterzaal van Beeld en Geluid zijn twee documentaires te zien. Het zijn Recht van Spreken, waarin Elles de Bruin met Staartjes praat over zijn werk en leven, en een aflevering van Opium TV waarin onder anderen Joost Prinsen en Theo Maassen spreken over de “peetvader van de Nederlandse kindertelevisie”.

Bezoekers kunnen van dinsdag tot en met zondag herinneringen delen en condoleances achterlaten in een gedenkboek in het atrium van Beeld en Geluid.

Staartjes was bekend als Meneer Aart uit Sesamstraat en van jeugdprogramma’s als De Stratemakeropzeeshow, J.J. de Bom, voorheen: ‘De Kindervriend’, De film van Ome Willem en Woord voor Woord, een serie bijbelvertellingen. Ook nam hij jarenlang de presentatie bij de intocht van Sinterklaas voor zijn rekening.