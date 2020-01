Enquête: gevangenispersoneel voelt werkdruk fors oplopen

Van het personeel van gevangenissen en tbs-klinieken vindt 90 procent dat de werkdruk het afgelopen jaar is toegenomen. Ruim de helft van de medewerkers rept zelfs van een ongezond hoge belasting. Bijna de helft (49 procent) geeft aan dat er vaak onveilige situaties ontstaan door de hoge werkdruk.

Dat blijkt uit een enquête die de FNV heeft gehouden onder ruim 1500 medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). “Twee jaar geleden is afgesproken om 100 miljoen euro te stoppen in het verlagen van de werkdruk. Het is schokkend dat het personeel nauwelijks iets merkt van die afspraken”, stelt FNV-bestuurder Yntse Koenen.

Om de gevaarlijke situaties aan te pakken is meer personeel nodig, aldus Koenen. “De incidenten vliegen ons de laatste tijd om de oren. De gedetineerden hebben steeds vaker psychische of psychiatrische problemen en zijn agressiever dan vroeger. Personeel wordt bedreigd, bespuugd, uitgescholden, bespot, de trap afgelazerd.”