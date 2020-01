Frits Wester hervat werkzaamheden voor RTL

Journalist Frits Wester gaat dinsdag weer aan het werk als politiek verslaggever voor RTL Nieuws. Hij keert terug na een rustpauze van enkele maanden die hij gebruikte om aan zijn alcoholprobleem te werken.

“Ik ben RTL heel dankbaar voor de tijd en rust die ik heb gekregen om aan mijn herstel te werken”, laat Wester weten. “Nu heel veel zin om mentaal en fysiek weer fit aan de slag te gaan. Want het Binnenhof en mijn collega‚Äôs heb ik wel gemist de afgelopen maanden. Ook hebben alle lieve, aardige en opbeurende reacties van zoveel verschillende mensen mij heel erg goed gedaan en geholpen.”

Frits Wester kwam begin september tijdens een uitzending van RTL Nieuws moeilijk uit zijn woorden. Aanvankelijk zei hij dat hij heel moe was, maar een paar weken later gaf hij toch toe een probleem te hebben. Hij verbleef vervolgens in een kliniek in Zuid-Afrika.