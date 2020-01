Kranten roemen overleden Aart Staartjes

De zondag overleden Aart Staartjes siert maandag de voorpagina’s van bijna alle grote kranten. Eensgezind roemen ze zijn talent als acteur en als drijvende kracht achter diverse jeugdprogramma’s.

“De liefste boze buurman”, kopt het AD bij een grote foto van een lachende Staartjes. De Telegraaf koos voor een beeld uit Sesamstraat, waar Staartjes als Meneer Aart naast Pino een scène speelt. “Meneer Aart is niet meer”, staat in grote letters onder. Volgens Trouw was Staartjes “de aardvader van de kinder-tv”.

De Volkskrant noemt Staartjes “een strijder tegen de braafheid in kinderprogramma’s”. “Staartjes streed met succes tegen truttigheid. Maar zelfs als de norse Meneer Aart veroverde hij kinderharten.” Ook NRC Handelsblad roemt Staartjes: “een opstandig en innemend televisie-icoon” die “gezagsondermijnende televisie maakte waarin hij kinderen nooit sprookjes vertelde”.

Aart Staartjes overleed zondag op 81-jarige leeftijd aan de gevolgen van een verkeersongeval.