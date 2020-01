Nederlanders om in de gaten te houden: cultuurvlogger en influencer Marco Dreijer (29)

Hoe trek je als culturele instelling meer jongeren aan? Dat is een vraag die veel musea en theaters bezighoudt. Marco Dreijer(29) werkte als programmamaker voor VondelCS, het media & cultuur lab van de AVROTROS. Hij was tevens verantwoordelijk voor de expositieruimte en wie daar mocht exposeren. Het idee ontstond om met Instagram te gaan werken, om zo jongeren te enthousiasmeren voor al het moois dat Nederland te bieden heeft op cultureel gebied. En zo rolde Marco in het vak van cultuur vlogger. Momenteel trekt hij volop de aandacht met zijn vlogjes, stories en foto’s. “Ik vind een hele dag in het theater hangen echt het lekkerste wat er is.”

Hij slaat een brug tussen jongeren en culturele instellingen met zijn posts op Instagram. “Er zijn best veel jongeren geïnteresseerd in cultuur, maar ze weten niet zo goed hoe en wat. Ik sla een brug met mijn foto’s en filmpjes over kunst, en sinds kort ook theater. Cultuur heeft mij veel gebracht. Als kind heb ik veel in musicals gespeeld. Ik denk dat mensen er veel uit kunnen halen. Als ik aan jongeren vertel wat ik doe en dagelijks zie, vinden ze het interessant. Ze weten echter zelden waar en wanneer ze ergens naartoe moeten. Jongeren voelen zich vaak ongemakkelijk in een museum of theater. Ik wil laten zien dat ze er gewoon heen kunnen gaan.”

Inmiddels heeft Marco bijna 12.000 volgers. Hij ziet dat jongeren met name na hun studie meer interesse krijgen in cultuur, maar dat het juist ook iets voor studenten kan zijn. “Die kunnen vaak met korting of lastminute ergens naartoe. Maar dat weet ook niet iedereen. Jongeren met een multiculturele achtergrond krijgen het vaak niet mee vanuit huis. Die weten het theater vaak niet te vinden.” Cultuur heeft nog steeds iets elitairs, volgens Marco, en het mag wat meer Jip en Janneke. “Ik zeg vaak tegen theatermakers dat ze op Instagram hun teksten moeten aanpassen. Het mag allemaal wat simpeler.”

Waarom doe je wat je doet?

“Ik vind het fijn als ik met mijn werk iets kan betekenen, als het uitmaakt. Ik heb dus altijd dingen willen doen waar mensen wat aan hebben en waarmee ik ze kan helpen. Zo ben ik vorig jaar in het onderwerp body positivity gerold. Ik volg meiden op Instagram die daarover praten en toen dacht ik: het gaat altijd over vrouwen, nooit over mannen. De body positivity discussie is niet inclusief. Toen heb ik een story geplaatst op mijn Instragram over dit onderwerp, waarop ik heel veel reacties kreeg. Er zijn nog maar heel weinig mannen die over dit onderwerp praten. Ik ga het zeker blijven aankaarten.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Ik vind werken echt heel leuk, dus ik vind het niet erg om in de ochtend op te staan om naar werk te gaan. Dit komt ook omdat ik met veel verschillende opdrachtgevers mag werken. Ik zeg altijd: ik heb de mooiste baan van Nederland gecreëerd. Ik mag de hele dag betaald naar theater, dansvoorstellingen, musea, tentoonstellingen, festivals en ik mag mensen spreken, filmpjes maken en recensies schrijven.”

Hoe is het nu met je?

“Het gaat goed. Er komt misschien een nieuwe podcast aan, dat zit nog in de pijpleiding: live podcasts maken op festivals. Dat wordt heel vet.”

Welke andere keuzes ga je maken in 2020?

“Ik ben gestopt met goede voornemens, dat vind ik stom. Het afgelopen jaar was een hectisch jaar, dus als het dit jaar wat minder hectisch wordt, vind ik dat prima. Ik hoop dat ik weer met vakantie kan dit jaar. Dat was voor het laatst twee jaar geleden. Vorig jaar ben ik voor mezelf begonnen en zo’n eerste jaar doe je veel, maar ook veel gratis.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Mijn oom is aantal weken geleden plotseling overleden. Hij had zijn eigen winkel. Hierdoor ben ik gaan inzien dat werk niet alles is. Je moet wel tijd hebben voor je familie en vrienden. Hij werkte heel hard, zeven dagen in de week. Daar heb ik ook een handje van. Ik moet af en toe vrij nemen om mijn vrienden of familie te zien of om niks te doen en naar het plafond te staren. Het kan namelijk echt zo over zijn.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Misschien dat we allemaal toch wat liever voor elkaar mogen zijn. Dat is wel een rode draad in alles wat ik doe, ook online. Er zijn altijd twee kanten aan een verhaal. Iedereen mag ergens wat van vinden. Ik word ook weleens nageroepen op straat. Van mij mogen die mensen een mening hebben over mij. Ik heb begrip voor mensen en als ze ergens wat van vinden, probeer ik te bedenken waarom ze dat vinden en waar ze vandaan komen.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat klinkt misschien gek, maar ik waardeer veel aan mezelf. Ik heb altijd hard gewerkt voor wat ik tot nu toe bereikt heb en ik probeer altijd het goede te doen. Ik ben best wel blij met mezelf.”

Stel, je mag een uur met iemand thee drinken. Wie zou dit zijn en wat zou je van deze persoon willen weten?

“Lastig, er zijn zoveel mensen die door mijn hoofd gaan. De laatste weken moest ik een paar keer aan Jacques D’ancona denken, die is echt heel oud en schrijft nog steeds recensies. Ik denk dat hij werkelijk alles heeft gerecenseerd. Ik zou willen weten hoe leuk hij zijn leven vindt als je altijd naar het theater mag. Ik merk zelf dat ik het weleens lastig vind om iets negatiefs te schrijven. Hoe doet hij dat? Ik heb veel liefde voor het theater, maar soms zie ik iets wat beter kan. Hoe schrijf je een minder goede recensie met liefde? Dat zou ik ook wel willen weten van Jacques.”

Welke quote zou je op een T-shirt laten zetten?

“Ik heb ooit voor de grap shirts laten bedrukken met ‘Ik ben vrienden met @marcodreijer. Ik heb vrienden die met zo’n shirt rondlopen. Ik zou dat weer erop zetten, want ik vind dat nog wel grappig.”