Ontkennende verdachte fatale brandstichting blijft in de cel

Een 55-jarige man die vastzit op verdenking van brandstichting in zijn woning aan de Hilledijk in Rotterdam op 13 april vorig jaar, ontkent ten stelligste dat hij er iets mee te maken heeft. Door de brand kwam een man van 27 om het leven. Hij woonde op de etage boven de brand en sprong uit het raam om aan de vlammenzee te ontkomen. Het slachtoffer bezweek later aan zijn verwondingen.

Verdachte Kenan B. zei maandag tegen de rechtbank in Dordrecht tijdens een inleidende zitting dat hij diep teleurgesteld is dat hij nog steeds in voorarrest zit. “Hier klopt iets niet. Ik heb er niets mee te maken en kwam die dag alleen langs om mijn post in te zien”, zei hij. Maar de rechtbank vond de verdenkingen ernstig genoeg om hem toch langer vast te houden. De inhoudelijke behandeling is op 13 maart.

De aanklager wees erop dat op beelden is te zien dat B. het pand aan de voorkant verlaat, een kwartier voordat de vlammen verschijnen. Er was verder niemand aanwezig en onderzoek wees uit dat ook niemand via de achterkant het pand is binnengekomen, aldus het OM. Bij de brand zijn brandversnellers gebruikt. De aanklager zal een mogelijk motief tijdens het proces uit de doeken doen.