Tips voor meer vitaliteit op de werkvloer

Het merendeel van alle ziekmeldingen op de werkvloer komt door stress of andere geestelijke klachten. In 2018 had maar liefst 58 procent van alle ziekmeldingen te maken met geestelijke problemen, zo blijkt uit onderzoek van TNO. De diagnoses overspannenheid en burn-out vormden de meerderheid van die ziekmeldingen (76 procent procent). Hoe zorg je er als bedrijf voor dat medewerkers fysiek en mentaal fit blijven?

Ondersteunende werkplek

Goed eten en drinken, ontspannen, voldoende bewegen, een sociale setting en de mate van persoonlijke groei zijn stuk voor stuk belangrijke pijlers die invloed hebben op de vitaliteit van iedere werknemer. Maar ook de werkplek moet ondersteunend zijn voor medewerkers. Kantoortuinen zijn populair, maar hebben ook een nadeel. Te veel prikkels kunnen zorgen voor stress. Merk je dat medewerkers hier last van hebben? Zorg dat er een plek is waar ze zich kunnen terugtrekken, zoals een stilteruimte.

Gezond eten en drinken

Het aanbieden van gezond eten en drinken is onmisbaar voor een hoge vitaliteit van je medewerkers. Wat iedereen in zijn of haar mond stopt, is uiteraard een eigen keuze, maar als bedrijf kan je medewerkers wel stimuleren om gezonder te eten en te drinken. Bijvoorbeeld door in het bedrijfsrestaurant een kleurrijk en rijkelijke gevuld saladebuffet vooraan te plaatsen en gezonde alternatieven aan te bieden. Dit geldt ook voor dranken. Geef je een bedrijfsfeest or -borrel? Bied dan ook alcoholvrije drankjes aan.

Voldoende beweging en buitenlucht

Te lang achter een bureau zitten is voor niemand goed. Attendeer medewerkers op het belang van voldoende bewegen en dat het mogelijk is om productief bezig te zijn terwijl je beweegt. Zo kan je staand of bewegend bewerken met behulp van een hybride werkbureau. Verder zijn het vaak de kleine dagelijks dingen die voor grote verschillen kunnen zorgen, zoals de trap nemen. Ook voldoende buitenlucht is belangrijk. Organiseer je een uitje voor je afdeling? Wat dacht je van een boot huren in Friesland? Een vistripje op de Noordzee gebeurt veel in de winter en is meteen een vruchtbare sociale setting om de relaties te versterken.

Persoonlijke ontwikkeling

Een medewerker is meer dan het werk wat hij doet en waar hij goed in is. Het is belangrijk dat de mens achter de medewerker wordt gezien en dat er ruimte is voor groei en ontwikkeling. Wanneer iemand te lang stilstaat en hetzelfde werk doet, kan dit een negatieve invloed hebben op zijn vitaliteit. Er zijn diverse manieren om medewerkers op een laagdrempelige manier te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling, zoals workshops, het bijwonen van lezingen en het volgen van een cursus.

Luisterend oor

Zie je ten slotte dat iemand niet lekker in zijn vel zit? Wacht niet af tot de medewerker naar je toe komt, want dan is het soms al te laat. Neem de tijd en vraag wat er aan de hand is. Gehoord en gezien worden lucht vrijwel altijd op en zorgt ervoor dat we ons van waarde voelen. Kijk met elkaar wat er nodig is en kies niet voor een tijdelijke oplossing. De vitaliteit van je medewerkers mag continu water krijgen.