Alles wat je moet weten om te starten met crypto kopen in 2020

We horen en lezen er steeds vaker over, crypto currency. Wil je je in het nieuwe jaar wat meer verdiepen in deze interessante wereld, die ook wat ingewikkeld kan zijn? Wij hebben een aantal tips en weetjes voor je op een rijtje gezet die je kunnen helpen om je beter thuis te voelen in de cryptowereld.

Het begint allemaal bij kennis en dat je ervoor zorgt dat je weet waarin je eventueel gaat investeren. En als je gaat investeren, dat je dit niet doet voor het snelle geld. Het is belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van welke cryptocurrency’s er zijn, waar je crypto kan kopen en welke currencies meer potentie hebben dan andere.

Bitcoin

Bitcoin is de bekendste digitale valuta ter wereld. Bitcoin was de eerste cryptocurrency munt die het mogelijk maakte online decentrale betalingen te doen zonder hier een derde partij of tussenpersoon bij te betrekken. De prijs van Bitcoin fluctueert enorm, dit zorgt ervoor dat de waarde elke dag anders kan zijn. Blockchain is de naam van Bitcoin’s onderliggende technologie. Blockchain bewaart de complete geschiedenis van alle cryptocurrency transacties en verspreidt deze onder verschillende gebruikers.

Geld investeren

Als je van plan bent om te gaan investeren in cryptocurrency, is het goed om eerst te bepalen hoeveel geld je wilt investeren. Als je te veel erin stopt, kan het zijn dat je emoties het van je overnemen. De cryptomarkt is heel flexibel en verandert continu. Je kan zomaar duizend euro op een dag verliezen, maar je kan je jezelf ook opeens heel rijk rekenen. Als je dit lastig vindt, is het verstandig om een vast bedrag te bepalen waarmee je gaat starten. Een bedrag waarvan het niet erg is als je dit kwijtraakt.

Beveiliging

Een van de grote voordelen van crypto is dat je het heft in eigen handen kan nemen over je eigen financiën. Je hebt zelf de controle en verantwoordelijkheid over je geld in plaats van de banken. Dit is echter ook een nadeel, want we zijn het niet gewend om zelf het volledige beheer over ons geld te hebben. En dus ook de beveiliging. Hackers kunnen je computer of een crypto exchange hacken waar jouw cryptocurrency’s staan opgeslagen. Onwetende beginners in de wereld van crypto zijn dan ook de populairste doelwitten van hackers. Het is daarom belangrijk om je cryptocurrency goed te beveiligen en dit doe je het beste met een hardware wallet.

Crypto kopen

Ten slotte is een veel gemaakte beginnersfout onder cryptocurrency beleggers het niet spreiden van je vermogen. Als je hebt besloten om te gaan investeren in cryptocurrency, is het verstandig om verschillende soorten cryptocurrencies te kopen en niet maar één soort. Bitcoin kopen via iDeal op Cryptokopen.nl is een optie. Bitcoin kopen en verkopen wordt steeds populairder onder Nederlanders. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 500.000 Nederlanders in bitcoin en crypto handelen.