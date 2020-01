Gemor over geld voor musici tijdens Eurovisiesongfestival

Onder musici is gemor ontstaan over de vergoeding aan de leden van een symfonisch orkest, dat speciaal voor optredens tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival medio mei in Rotterdam wordt samengesteld. Het orkest, waarvoor jonge, aankomende beroepsmusici kunnen auditeren, krijgt een rol tijdens de pauzes. De leden zullen waarschijnlijk drie keer optreden en maximaal zeven keer moeten repeteren. Ze krijgen daar 1000 euro bruto voor, aldus de woordvoerder van de festivalorganisatie, volgens hem keurig volgens geldende richtlijnen.

Bij het Platform voor Freelance Musici, opgericht om betere betalingen te krijgen voor freelancers, komen echter nogal wat negatieve reacties binnen, zegt initiatiefneemster Dorine Schoon. “Ook hier lijken musici weer de sluitpost van de begroting. En dat bij een evenement dat muziek als basis heeft.”

Het platform, dat volgens eigen zeggen met 2500 medestanders op Facebook zit, bestrijdt het voor weinig geld uitnodigen van beroepsmusici onder het mom dat het goed is voor hun loopbaan. Volgens hoboïste Schoon moeten musici niet te gauw toegeven, ook al willen ze zich nog zo graag laten horen. Daarmee ondergraven ze immers uiteindelijk hun positie en die van collega’s.

Maar vooral de festivalorganisatie zou in dit geval haar verantwoordelijkheid moeten nemen, aldus de hoboïste. “Geluidstechnici werken ook niet voor zo weinig”, schampert ze. Toch denkt ze dat er belangstelling genoeg zal zijn, omdat meewerken aan het door een internationaal miljoenenpubliek bekeken songfestival door velen ontzettend aantrekkelijk zal worden gevonden. De organisatie van het songfestival beaamt dat volmondig: “Het is wèl een podium dat we bieden. En mensen zijn vrij om mee te doen, onder voorwaarden die vooraf bekend zijn.” Volgens Schoon is dat echter geen reden om niet goed te betalen.