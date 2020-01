Gezondheidstoestand gevallen circusartieste is verder verbeterd

De gezondheidstoestand van de circusartieste die ten val kwam in theater Carré is verder verbeterd. Ze heeft weer meer gevoel in haar benen ten opzichte van vorige week, zegt theaterproducent Henk van der Meijden, organisator van het Wereldkerstcircus, na een bericht hierover bij AT5. “Ze moet donderdag nog een operatie ondergaan. Maar het ziet er alweer positiever uit.”

Van der Meijden denkt dat Kristina Vorobeva, die samen met haar man Rustem Osmanov tijdens hun acrobatenact zo’n 10 meter naar beneden viel, mogelijk volgende week het ziekenhuis mag verlaten. “Daarna volgt een revalidatie.” Of ze haar werk weer zal kunnen oppakken, is volgens hem nog niet duidelijk. “Dat wil ze wel heel graag.”

De Russische acrobate moest na de val een dubbele operatie aan haar nek ondergaan en voelde haar benen niet meer. Osmanov kwam ervanaf met een hersenschudding en raakte in shock, maar is inmiddels hersteld.

Het duo, dat onder de naam Sky Angels optreedt, zweeft in hun act aan riemen, die ze soms met hun handen, maar soms ook alleen met hun tanden vasthouden. De artiesten vielen omdat een tand afbrak van Osmanov.