Herdenkingsplek ingericht in woonplaats Aart Staartjes

In de bibliotheek van het Friese Dronrijp is een herdenkingsplek ingericht voor Aart Staartjes. De acteur overleed zondag, 81 jaar oud, aan de gevolgen van een verkeersongeval. Dronrijp is de woonplaats van de familie Staartjes.

Ge├»nteresseerden kunnen tot en met donderdag tussen 13.30 en 18.00 uur in de bibliotheek terecht “voor een woord van troost of afscheid”, meldt de gemeente Waadhoeke waar Dronrijp onder valt. Bovendien is er een mogelijkheid om bloemen neer te leggen en een condoleanceregister te tekenen. Ook in Beeld en Geluid in Hilversum ligt een register.

Staartjes was bekend als Meneer Aart uit Sesamstraat en van jeugdprogramma’s als De Stratemakeropzeeshow, J.J. de Bom, voorheen: ‘De Kindervriend’, De film van Ome Willem en Woord voor Woord, een serie bijbelvertellingen.