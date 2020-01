KNVB royeert voetbalclub DWSV na aanhoudende ‘wanordelijkheden’

De KNVB heeft het lidmaatschap van voetbalvereniging DWSV bij de voetbalbond per direct beëindigd. De Utrechtse amateurclub was betrokken bij “herhaaldelijke wanordelijkheden”, meldt de KNVB dinsdag op zijn website. De bond heeft er geen vertrouwen in dat DWSV in de toekomst de orde kan handhaven. Om wat voor incidenten het precies ging, is niet bekendgemaakt.

Tussen de KNVB en DWSV zijn meerdere gesprekken geweest. Beide partijen stelden een ‘Contract Risiscoaanpak’ op, waarin werd afgesproken dat DWSV zich actief opstelt en zich niet meer schuldig maakt aan incidenten rondom het voetbal. Toen ook deze overeenkomst niet leidde tot oplossingen, zag de KNVB geen andere optie dan DWSV te royeren.