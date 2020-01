Opnieuw arrestaties drugsbende Oss

De politie heeft in Oss en Berghen drie mannen van 24, 53 en 75 jaar oud opgepakt die banden zouden hebben met een criminele familie uit Oss. Martien R. uit Oijen, ook bekend als ‘godfather’ van Brabant zou de leider van de bende zijn. De 48-jarige R. is al op 13 november opgepakt en wordt door de politie in verband gebracht met een aantal liquidaties.

De drie dinsdag opgepakte verdachten worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. De 53-jarige man uit Oss zou bovendien betrokken zijn bij de smokkel van 315 kilo coca├»ne. Zijn 24-jarige plaatsgenoot wordt verdacht van witwassen. Volgens de politie maken de drie geen deel uit van de familie, maar zijn ze “vertrouwde handlangers”.

In november en december werden al twaalf andere verdachten opgepakt tijdens de grootschalige politieactie Operatie Alfa. Zeven van hen zijn familie van R. Bij invallen op diverse locaties, waaronder woonwagenkampen, werden toen explosieven en zware wapens in beslag genomen, zoals kalasjnikovs en mitrailleurs.