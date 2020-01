Slechts een eerste stap naar meer diversiteit was de conclusie van het vrouwenquotum debat

Afgelopen maandagavond werd in de Balie in Amsterdam een debat gehouden over het aangenomen vrouwenquotum, waarbij ervaringen en wenselijke veranderingen gedeeld werden onder leiding van moderator Natasja van den Berg met sprekers Neelie Kroes, Agnes Koops, Elske Doets en Hans Honig.

Er werd al snel overeengekomen dat er meer diversiteit in het midden en laag segment nodig is, maar niet iedereen was het eens met een vrouwenquotum. Elske Doets vindt dat een rolmodel in het bestuur onnodig is om dit te bereiken. Mede omdat ze bang is dat hierdoor de oplossing van het diversiteitsprobleem geen aandacht meer krijgt. Neelie Kroes sprak echter uit dat dit slechts het begin is van de veranderingen die moeten gaan komen om ooit meer een balans te krijgen. Ondanks het jarenlange streven voor meer vrouwen in de boardrooms gaan de veranderingen langzaam: nog 66 vrouwen moeten worden benoemd als elk bedrijf het quotum moet halen. Het gehele debat is te volgen op de podcast van de Balie.

De discussie over het vrouwenquotum is volop gaande na het advies van de SER. De Tweede Kamer heeft inmiddels het wetsvoorstel goedgekeurd: voortaan moet minstens 30 procent van de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven vrouw zijn. Wat voor verschil gaat het vrouwenquotum maken, voor het bedrijfsleven en de rest van de samenleving? Programmamaker Merlijn Geurts stelde een board samen bestaande uit o.a. Neelie Kroes, Agnes Koops, Elske Doets en Hans Honig en gaat samen met hen op zoek naar de kern van ongelijkheid op de werkvloer. Het werd een gesprek over wenselijke veranderingen in de structuur van het bedrijfsleven, maar ook over wat er nodig is om gelijke kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

Neelie Kroes is oud-minister Verkeer en Waterstaat (VVD). Van 2004 tot 2014 werkte ze als Eurocommissaris. Ze was adviseur voor Uber en Bank of America Merrill Lynch en ambassadeur voor Startup Delta. Agnes Koops zit in de Raad van bestuur van PwC Nederland en is voorzitter van de directie van PwC Accountants. Ze was finalist in de Topvrouw van het Jaar-verkiezing 2019. Elske Doets is CEO van Doets Reizen en werd in 2017 verkozen tot Topvrouw van het Jaar. Ze richtte de Young Lady Business Academy op en publiceerde in 2018 haar boek Het lef om gelukkig te zijn over haar ervaringen als zakenvrouw.