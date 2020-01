Transgendernetwerk: gemengde gevoelens coming-out Nikkie

De Belangenorganisatie Transgender Netwerk Nederland (TNN) reageert met “gemengde gevoelens” op het nieuws dat de Nederlandse YouTuber Nikkie Tutorials als transgender uit de kast is gekomen. “Ik vind dat Nikkie op een heel krachtige en eigen manier het nieuws heeft gedeeld”, zegt voorzitter Brand Berghouwer. “Maar het is heel kwalijk dat zij hiermee is gechanteerd.”

De onthulling van visagiste en YouTube-ster Nikkie Tutorials leidde tot een stortvloed aan reacties en steunbetuigingen. Maandagavond liet ze in een videoboodschap weten dat ze als jongen is geboren. In de video zegt Nikkie dat ze gechanteerd en afgeperst werd. “Het was beangstigend om erachter te komen dat er mensen zijn die zo kwaadaardig zijn dat ze geen respect hebben voor iemands ware identiteit.”

“Ik heb mijn video gisteren geüpload”, zegt Nikkie, van wie de echte naam Nikkie de Jager is, op Instagram Stories. “De enorme hoeveelheid liefde en steun betekent enorm veel voor me.”

Berghouwer, zelf transgender, vindt het ieders recht om zelf te bepalen hoe en of men uit de kast wil komen. Het gebeurt volgens hem vaker dat transgenders door mensen uit hun omgeving “uit de kast worden getrokken. Maar je bent het aan niemand verplicht en je moet het op je eigen voorwaarden kunnen doen.”

Toch denkt hij dat haar coming-out anderen kan inspireren. Volgens hem is ze een rolmodel voor veel jonge mensen die hier wellicht ook mee worstelen. “Zij laat zien dat je ook als transgender ook succesvol en beroemd kan zijn. Dat vind ik heel waardevol: hoe meer bekenden hier open over durven te zijn, hoe normaler het wordt.”

Nikkie had in haar make-up-video’s eerder sterren als Lady Gaga en Kim Kardashian te gast. Bekende Nederlanders als Paul de Leeuw, Nielson, Rik van de Westelaken, Fred van Leer en Jeroen Kijk in de Vegte staken haar een hart onder de riem.